Оззи Осборн выпустит собственную коллекцию NFT

Рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн выпустит собственную коллекцию невзаимозаменяемых токенов (non-fungible token, NFT) CryptoBatz. Она будет состоять из 9,666 тыс. пиксельных изображений летучих мышей. Об этом музыкант сообщил в Twitter . Для новой коллекции токенов в сервисе микроблогов завели отдельный аккаунт .

Летящего кота с телом из печенья продали в виде NFT-токена за $580 тыс.

Летящего кота с телом из печенья продали в виде NFT-токена за $580 тыс. Что происходит?

Как пишет журнал Rolling Stone, коллекция NFT выйдет в январе 2022 года. Она посвящена одному из знаковых событий в карьере музыканта - концерту 1982 года в городе Де-Мойн, на котором Осборн откусил голову летучей мыши.

CryptoBatz создана самим Осборном совместно с NFT-студией Sutter Systems. Каждая "мышь" сможет "кусать" находящиеся рядом токены и таким образом создавать новые.

NFT - это цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 млн токенов.