В МИД ФРГ считают, что ликвидация "Мемориала" противоречит международным обязательствам РФ

"Сегодняшнее решение Верховного суда РФ о ликвидации неправительственной организации "Мемориал" более чем непонятно и противоречит международным обязательствам в области защиты основных гражданских прав, которые взяла на себя в том числе и Россия", - говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ. Там утверждают, что "Мемориал", будучи частью международной сети, "вносит незаменимый вклад в исследование, документирование и предотвращение серьезных нарушений прав человека" и тем самым является "выражением общего европейского самосознания", которое позволяет их анализировать и называть своими именами.

"Нужно прислушиваться к справедливой критике таких организаций, как "Мемориал". Это решение не в последнюю очередь нас беспокоит и потому, что лишает голоса жертв притеснений и репрессий", - отметили в МИД ФРГ.

Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации международного "Мемориала". Решением суда будут закрыты все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали этот закон, а адвокат Мария Эйсмонт сообщила ТАСС о планах обжаловать решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.