Пропавшую в Севастополе девочку нашли живой

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Восьмилетняя девочка, пропавшая накануне в Севастополе, найдена живой. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

"Найдена, жива", - сказал представитель СК.

Ранее в среду в следственном управлении сообщали о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения в Севастополе восьмилетней девочки. По данным следствия, утром 28 декабря она ушла из дома в школу и перестала выходить на связь. При этом ребенка неоднократно видели в районе одного из торговых центров города.