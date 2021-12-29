Глава МИД Великобритании назвала ликвидацию "Мемориала" ударом по свободе слова в России

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс высказала обеспокоенность решением Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом), назвав этот шаг ударом по свободе слова в России.

"Глубоко обеспокоена ликвидацией судами российской правозащитной группой "Мемориал", - написала в среду глава Форин оффиса в Twitter. "В течение десятилетий "Мемориал" без устали трудился, чтобы гарантировать, что насилие советских времен никогда не будут забыто. Его закрытие - еще один внушающий тревогу удар по свободе выражения в России", - добавила она.

В среду Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" из-за нарушения закона об иноагентах. Ранее Верховный суд принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру "Мемориал".

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иноагентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организацию неоднократно штрафовали суды в РФ за нарушение закона об иностранных агентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон.

Адвокат Илья Новиков, который представляет интересы "Мемориала", сообщил ТАСС, что правозащитный центр продолжит функционировать до вступления в силу решения Мосгорсуда о его ликвидации.