Кипр ввел обязательное прохождение ПЦР-тестов в стране вылета для всех авиапассажиров

НИКОСИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Кипр ввели на период с 4 по 15 января новую норму, предусматривающую обязательное прохождение ПЦР-тестов в стране вылета для всех авиапассажиров, следующих на остров. Об этом информировал кипрский министр здравоохранения Михалис Хаджипанделас по завершении состоявшегося вечером в среду экстренного заседания кабинета министров, на котором был принят целых комплекс мер, призванных воспрепятствовать сверхбыстрому распространению на острове омикрон-штамма коронавируса.

"С 4 по 15 января 2022 года все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное ПЦР-обследование на протяжении 48 часов до вылета", - сообщил он.

Глава Минздрава также напомнил, что "по прибытии [на Кипр] все пассажиры, вне зависимости от того, были ли они вакцинированы ранее, проходят лабораторный ПЦР-тест, а расходы на его оплату несет сам пассажир".

По словам Хаджипанделаса, кабмин на сегодняшнем внеочередном заседании "решил ужесточить меры контроля на пунктах въезда в республику, отменить безопасный пропуск [для входа в публичные места] для тех, кто не завершил курса своей вакцинации, и ввести дополнительные меры по ограничению прохода к местам проведения мероприятий".

На Кипре третий день подряд фиксируется антирекорд прироста заразившихся COVID-19. В среду на юге острова по итогам 118 894 диагностических тестов было выявлено 3 002 новых носителя инфекции, в то время как днем ранее таковых было 2 241 после 98 047 анализов.