Никитин: событийная программа Нижнего Новгорода в 2022 году останется насыщенной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Событийная программа в Нижнем Новгороде в 2022 году будет насыщенной, несмотря на окончание юбилейного года. Сейчас власти работают над тем, чтобы сохранить фестиваль "Столица закатов", но уже, возможно, в другом формате, сообщил в интервью ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Безусловно, событийная программа тоже будет насыщенной. Многие из прошедших в юбилейный год событий стали традиционными, и они останутся с нами в будущем. Это и конференция "ЦИПР", и вручение премии в области современного искусства "Инновация", Сахаровский фестиваль, Опус52, фестиваль уличного искусства "Место" и другие", - сказал Никитин.

Он добавил, что прорабатывается возможность сохранения фестиваля "Столица закатов", который в 2021 году получился одним из самых массовых в юбилейной программе. "Возможно, немного в ином формате. Именно он больше всего полюбился нижегородцам. Рассчитываем также на проведение спортивных мероприятий, в частности, марафона и триатлона, традиционных заплывов через Волгу", - добавил Никитин.

"Столица закатов" - один из самых масштабных фестивалей, который провели в Нижнем Новгороде в 2021 году. Летом и в начале осени на Нижневолжской набережной проходили концерты популярных местных исполнителей и приглашенных звезд. Завершался концерт фейерверками от лучших пиротехнических команд страны. Так, в Нижнем Новгороде выступали в том числе Иван Дорн, Елка, Zivert, Валерий Меладзе и другие.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошли более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности.