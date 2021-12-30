Благоустройство Нижнего Новгорода по программе "Среда 800" продолжится в 2022 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Благоустройство территории Нижнего Новгорода по программе "Среда 800", запущенной к юбилею города, в следующем году будет продолжено, сообщил в интервью ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В этом году мы завершили только часть проекта благоустройства "Среда 800", который охватил 13 территорий. А в программе их 33. В следующем году благоустройство продолжится", - сказал Никитин.

Он отметил, что в будущем запланировано также строительство новых станций метро, ремонт и строительство новых трамвайных путей, создание ледовой арены, капитальный ремонт детской областной больницы. "Все эти проекты поддержаны президентом России и правительством страны", - добавил собеседник.

Никитин также напомнил, что ранее власти сформировали крупнейшую региональную программу развития нижегородской агломерации. Она включает решение первоочередных проблем территории общей стоимостью более 400 млрд рублей. Большую часть средств предполагается привлечь за счет частных инвестиций, еще одна часть - это бюджетные инвестиции, в том числе привлеченные благодаря инструментам инфраструктурного меню.

"Одно из главных направлений - строительство новых станций метро. Честно могу сказать, что после "Стрелки" сложно было поверить, что получится продолжить. Но в результате благодаря поддержке президента у нас будут четыре новые станции: две - в Нагорной и две - в Заречной части. При этом мы намерены активно развивать и наземный электротранспорт, прокладывать новые рельсы. Реформа предполагает реконструкцию и строительство 121 км трамвайных путей, а также обновление почти 1 тыс. единиц подвижного состава. В 2021 году запустили 11 новых трамваев к 800-летию Нижнего Новгорода. Это новейшие образцы, выполненные в стиле ретро, которые создают неповторимый колорит на исторических улицах города", - сказал собеседник.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошли более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности.