Исследование: спрос россиян на поездки по стране в новогодние праздники вырос на 44%

МОСКВА, 31 декабря /ТАСС/. Спрос россиян на поездки по Российской Федерации в период новогодних праздников с 31 декабря по 9 января вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру , которое есть в распоряжении ТАСС.

"На 44% вырос спрос у россиян на поездки внутри страны в эти новогодние праздники по сравнению с прошлыми. Туристы стали меньше бояться локдаунов и отмен поездок и готовы активнее путешествовать по стране в эти праздники", - отмечается в исследовании.

Лидерами по поездкам стали Санкт-Петербург (17%), Москва (11%), Ялта (8%), Сочи (8%) и Казань (5%). Также в число популярных направлений вошли Севастополь, Шерегеш, Кисловодск, Нижний Новгород, Калининград и Великий Устюг.

"Среди миллионников и не столиц самый популярный город в этом году - Казань, причем с существенным отрывом от всех остальных городов. На втором месте - Нижний Новгород, новогодняя столица России этого года. Затем идут Екатеринбург и Новосибирск. Остальные миллионники сильно проигрывают", - рассказал ТАСС Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Среди городов, которые не относятся к миллионникам, по популярности лидирует Калининград, также большим спросом пользуются Ярославль, Кострома и Великий Устюг, отмечают в Суточно.ру. В категории морских курортов большинство запросов приходятся на Сочи, Ялту и Севастополь. Среди горнолыжных курортов лидерство удерживают Красная Поляна и Шерегеш.

По данным аналитиков Суточно.ру, в среднем россияне бронируют жилье на четверо суток. До 38% бронирований приходится на даты с заездом в период с 29 по 31 декабря, 50% - с 1 по 5 января, 12% - после 5 января. Средние расходы на проживание на эти каникулы у туристов составили 16,8 тыс. рублей - это чуть больше, чем было на прошлые праздники (+5%).