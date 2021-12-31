Новые полимеры для промышленности и биоинженерии разработают по проекту НОЦ в Туле

ТУЛА, 31 декабря. /ТАСС/. Группа молодых ученых Новомосковского филиала Российского химико-технологического университета (РХТУ) в Тульской области вошла в состав лаборатории, созданной в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) "ТулаТех", по разработке новых ионных материалов. Эти соединения необходимы, в том числе для изготовления топливных водородных элементов, искусственных кожи и нервных волокон, сообщили ТАСС в пресс-службе НОЦ.

"На базе Новомосковского филиала РХТУ создана лаборатория ионных материалов (ЛИМ). Ее основная задача - разработка высокотехнологичных ионных материалов различного назначения для химической, нефтегазовой, военной промышленности, медицины и водоочистки. Уникальные полимеры и полимерные гели могут применяться для очистки вод, топливных водородных элементов, а также в биоинженерии для создания искусственной кожи и искусственных нервных волокон", - сказали в пресс-службе.

В основу части будущих разработок взяты ранее полученные учеными результаты. "У нас на данный момент разработаны ионные жидкости и полимерные ионные жидкости, они обеспечивают разделение газовых сред, например, отделяют углекислый газ, который в виде примеси есть в природном газе. Также созданы абсорционные растворы и системы, безвредные для окружающей среды, они могут поглощать газы на предприятиях, где производятся аммонийные удобрения, мочевина и другие продукты, при получении которых используется или выделяется аммиак", - рассказала ТАСС руководитель ЛИМ Ольга Казарина.

Одно из направлений исследований связано с биоинженерией - созданием искусственной кожи и искусственных нервных волокон. "Материалы, которые мы разрабатываем, проводят электроток, по своим характеристикам они будут близки к нервным тканям, могут быть использованы при создании их синтетических аналогов", - отметила Казарина.

К проведению фундаментальных исследований привлечено 10 ученых, в возрасте до 39 лет, лаборатория создана под эгидой "ТулаТех" в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

НОЦ "ТулаТех" открыли в Туле в конце 2020 года, в него входят 23 компании, в этом числе 10 вузов и 13 индустриальных партнеров, он специализируется по направлениям: вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. В рамках этих направлений сформировано 14 проектов, разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры. На реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2025 года запланировано направить более 10 млрд рублей внебюджетных средств, создать свыше 2,5 тыс. рабочих мест, зарегистрировать порядка 700 патентов.