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Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме после утреннего тумана

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в пятницу туман в Краснодаре стал причиной задержки восьми рейсов на вылет из аэропорта. Два рейса, из Дубая и Архангельска, приземлились на запасном аэродроме. Утром в районе аэропорта видимость составляла 350 метров.

"С 12.43 аэропорт работает в штатном режиме. Как уже сообщалось, задержанные рейсы будут отправлены до 19.00", - говорится в сообщении.

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