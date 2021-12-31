Большая норильская экспедиция СО РАН изучит в 2022 году воздух и хвостохранилища

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Большая норильская экспедиция Сибирского отделения наук (СО РАН) продолжится летом 2022 года, при этом исследования могут быть расширены для изучения воздуха и общего экологического состояния Норильского промышленного района. Об этом рассказал в интервью ТАСС руководитель полевых работ экспедиции, директор научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН Николай Юркевич.

"Будем изучать не только донные отложения, но и воду, проведем сезонный мониторинг чистоты воды во время половодья и после него. Также собираемся изучать состояние почвы, продолжим ихтиологические исследования. Программа на следующий год достаточно обширная. Надеемся, что она будет расширена на перечень работ по общему экологическому исследованию Норильского промышленного района. Все понимают, что разлив топлива в 2020 году - это не самая большая проблема в регионе", - сказал Юркевич.

Планируется, что в экспедицию войдут работы по изучению воздуха, а также состояния хвостохранилищ и других объектов. Ученые займутся изучением последствий многолетнего техногенного воздействия на территорию, что прописано в соглашении СО РАН с "Норникелем" в 2020 году. При этом возможно, что к исследованиям подключатся другие институты Сибирского отделения РАН, в дополнение к 14 уже работающим в экспедиции научным учреждениям.

Об экспедиции

Основными направлениями исследований второй Большой норильской экспедиции стали поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность, рыба и животные, многолетнемерзлые грунты. Ученые взяли пробы в реках Далдыкан, Амбарная, Пясина, озере Пясино, а затем изучили их в лабораториях. Отряды ученых составлены из специалистов 14 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В 2020 году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.