Более 20 самолетов не могут вылететь из Петербурга вовремя из-за непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Более 20 рейсов по-прежнему задерживаются на вылет в петербургском аэропорту Пулково. Основная причина задержек - неблагоприятные погодные условия, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"По данным на 18:00, на вылет задержано более 20 рейсов. Основная причина задержек на данный момент - неблагоприятные погодные условия: ливневый снег и низовая метель", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть рейсов задержана также из-за позднего прибытия воздушных судов в Пулково.

Ранее сообщалось о более чем 30 задержанных самолетах из Петербурга. По сведениям корр. ТАСС, более чем на четыре часа оказался задержан рейс авиакомпании "Россия" в Екатеринбург отправлением в 08:00. До сих пор задерживается самолет в Мурманск, который по расписанию должен был вылететь еще в 09:05 мск, более шести часов не может отправиться полуденный рейс на Москву. Задержаны самолеты в Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и ряд других городов.

В пресс-службе Пулково заверили, что сотрудники аэропорта делают все возможное для поддержания в работоспособном состоянии взлетно-посадочных полос и перрона, самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Как сообщается на сайте Северо-Западного УГМС, 31 декабря температура воздуха в Петербурге поднялась до 0,5 градуса выше нуля. Ночью выпал снег, в течение всего дня сохраняется облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками в виде мокрого снега, мороси. Фиксируется слабый гололед. В новогоднюю ночь синоптики обещают до 6 градусов мороза. 1 января ожидается ухудшение погоды: петербургское управление МЧС предупредило о порывах ветра до 15 м/с и гололедице на дорогах.