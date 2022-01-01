Минздрав получил право устанавливать условия формирования электронных больничных

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Минздрав России с 1 января получил полномочия по установлению условий и порядка формирования электронных больничных. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, изменения вносятся в положение о Министерстве здравоохранения РФ. Согласно документу Минздрав наделяется полномочиями по установлению условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи их в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством. Также документом предусматривается, что Минздрав уполномочен устанавливать алгоритм проведения Фондом социального страхования проверки соблюдения медицинскими организациями условий и порядка формирования больничных.

При этом, согласно также вступившему с силу в субботу приказу Минздрава России "Об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством РФ", листки нетрудоспособности теперь оформляются только в электронном виде. Исключение сделано для лиц, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, а также для тех, в отношении которых реализуются меры государственной защиты. Им будут выдаваться бумажные больничные. Листок нетрудоспособности также выдается иностранцам, имеющим право на пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

"Формирование листков нетрудоспособности в форме электронного документа осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС). Выдача листков нетрудоспособности на бумажном носителе осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность", - следует из текста приказа.