Жители Костромы простились с убитой пятилетней девочкой

КОСТРОМА, 6 января. /ТАСС/. Прощание с убитой пятилетней девочкой состоялось в четверг на улице Юбилейной в Костроме, с ребенком простились десятки жителей города. Об этом ТАСС сообщила руководитель Регионального центра развития добровольческой деятельности Костромской области Наталья Кунгурцева.

Что известно об убийстве ребенка в Костроме

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"Сегодня на улице Юбилейной состоялось прощание. Пришло множество костромичей", - сказала Кунгурцева.

На церемонию прощания люди приходили с белыми шарами, игрушками и цветами.

Ранее местные жители создали стихийный мемориал на месте похищения девочки - у входа в культурный центр "Россия". Неравнодушные люди принесли к мемориалу множество игрушек и цветов.