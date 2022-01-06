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Жители Костромы простились с убитой пятилетней девочкой

Церемония прощания состоялась на улице Юбилейной, на ней присутствовали десятки горожан, которые пришли с белыми шарами, игрушками и цветами

КОСТРОМА, 6 января. /ТАСС/. Прощание с убитой пятилетней девочкой состоялось в четверг на улице Юбилейной в Костроме, с ребенком простились десятки жителей города. Об этом ТАСС сообщила руководитель Регионального центра развития добровольческой деятельности Костромской области Наталья Кунгурцева.

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"Сегодня на улице Юбилейной состоялось прощание. Пришло множество костромичей", - сказала Кунгурцева.

На церемонию прощания люди приходили с белыми шарами, игрушками и цветами.

Ранее местные жители создали стихийный мемориал на месте похищения девочки - у входа в культурный центр "Россия". Неравнодушные люди принесли к мемориалу множество игрушек и цветов.

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