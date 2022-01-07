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Полпред президента РФ в СФО выразил соболезнования родным Анатолия Квашнина

По словам Анатолия Серышева, Квашнин достиг высоких результатов в укреплении Сибири

НОВОСИБИРСК, 7 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Анатолия Квашнина. Он дал высокую оценку работе Квашнина, занимавшего на протяжении шести лет пост представителя президента РФ в СФО.

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Биография Анатолия Квашнина
Биография Анатолия Квашнина

"Анатолий Васильевич Квашнин был выдающимся военачальником и высочайшим профессионалом своего дела, настоящим патриотом и талантливым руководителем, добившимся высоких результатов в укреплении российской государственности и в развитии Сибири", - сказал ТАСС Серышев.

Анатолий Квашнин умер в Москве в пятницу. По информации главы аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина, причиной смерти стало заболевание COVID-19.

Теги
РоссияСерышев, Анатолий АнатольевичКвашнин, Анатолий Васильевич
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