Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Квашнина

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал бывшего начальника Генштаба ВС РФ Анатолия Квашнина, умершего на 76-м году жизни, примером служения Родине и верности воинскому долгу.

"Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба - пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил РФ", - отметил Сергей Шойгу. Министр выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Героя РФ генерала армии Квашнина.

В 1994 году Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.

С 1997 по 2004 год Анатолий Квашнин возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации.