{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Квашнина

Министр обороны назвал генерала примером служения Родине и верности воинскому долгу

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал бывшего начальника Генштаба ВС РФ Анатолия Квашнина, умершего на 76-м году жизни, примером служения Родине и верности воинскому долгу.

На эту тему
Биография Анатолия Квашнина
Биография Анатолия Квашнина

"Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба - пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил РФ", - отметил Сергей Шойгу. Министр выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Героя РФ генерала армии Квашнина.

В 1994 году Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.

С 1997 по 2004 год Анатолий Квашнин возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияКвашнин, Анатолий Васильевич
Пандемия COVID-19
Медицинский регулятор США сократил срок для ревакцинации препаратом Moderna
В FDA приняли решение уменьшить срок с шести до пяти месяцев
Читать полностью