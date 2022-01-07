Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Квашнина

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким бывшего начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Анатолия Квашнина, умершего в Москве в пятницу на 76-м году жизни.

"Анатолий Васильевич посвятил свою жизнь служению Родине, прошел большой путь - от инженера-лейтенанта до начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Его отличали компетентность и решительность, требовательность к себе и подчиненным, верность избранному делу", - отметил Медведев, подчеркнув, что Квашнин "многое сделал для повышения обороноспособности страны, обеспечения ее национальной безопасности".

Как подчеркивается в соболезновании, Квашнин столь же достойно проявил себя и на посту полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе.

"Хорошо знал Анатолия Васильевича и по нашей совместной работе, ценил его за высокий профессионализм, отзывчивость и неравнодушие. Он был по-настоящему достойным и глубоко порядочным человеком. Добрая память об Анатолии Васильевиче Квашнине навсегда останется в сердцах его родных, близких и коллег", - написал Медведев.

Анатолий Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе. Российский военачальник и государственный деятель, генерал армии, Герой РФ (1999). Был командующим Объединенной группировкой российских войск в Чеченской Республике (1994-1995), начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первым заместителем министра обороны РФ (1997-2004), полномочным представителем президента РФ в СФО (2004-2010).

По информации главы аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина, причиной смерти Квашнина стало заболевание COVID-19.