Между севером и югом Сахалина нарушено авиасообщение из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Рейсы на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Охой, а также Александровск-Сахалинским (два северных города Сахалина) в понедельник отменены из-за непогоды на севере Сахалина, сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы отменены по метеоусловиям", - рассказали в аэропорту.

По информации аэропорта, отменены два рейса до Охи и один до Александровска-Сахалинского. Самолеты должны были вернуться в Южно-Сахалинск в этот же день с новыми пассажирами. Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не уточняется. По предварительным данным, в жилье и питании никто не нуждается.

Полеты по остальным направления выполняются в штатном режиме.

Ранее спасатели объявили на 10 января штормовое предупреждение в Охинском районе в связи с метелью и сильным ветром. В Александровске-Сахалинском сейчас аналогичная погода. Плохая видимость. Температура воздуха на севере Сахалина по состоянию на 12:30 - минус 14 градусов.

Перекрытие дороги

В региональном МЧС также сообщили, что движение на автодороге Оха - Москальво (самая северная территория Сахалина) в понедельник ограничили для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями в Охинском районе.

"10 января закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги Оха - Москальво", - рассказали спасатели.

По информации управления, дорога сейчас покрыта льдом, видимость сильно ограничена. В Охинском районе бушуют метель и сильный ветер.

Автодорога Оха - Москальво имеет протяженность около 37 километров и соединяет северо-западную и северо-восточную части Сахалина через Охинский район (село-порт Москальво и административный центр городского округа Оху). Путей объезда нет, в связи с этим жители Москальво сейчас остаются отрезанными от райцентра.