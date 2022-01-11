В Бурятии за три года оформили 2,3 тыс. "дальневосточных гектаров"

УЛАН-УДЭ, 11 января. /ТАСС/. Участниками программы "Дальневосточный гектар" в Бурятии за три года стали 2,3 тыс. человек - именно по стольким заявкам земельные участки уже оформлены. Об этом сообщила ТАСС министр экономики республики Екатерина Кочетова.

"В целом оформлено 6,5 тыс. заявок. Из них по 2,3 тыс. люди уже оформили земельные участки. Такая мера поддержки востребована, спрос имеется, люди заинтересованы", - сказала Кочетова.

Как правило, участники программы оформляют землю для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, сенокосных угодий и реализации туристических проектов.

Освоение началось на территории Заиграевского, Закаменского, Кяхтинского, Прибайкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского и Баунтовского эвенкийского районов. В программу включена треть территории республики - 12 млн га. Заявки на получение гектара подают в большей степени местные жители, но также и люди, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Иркутской областях.

Президент Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" для местных жителей, с 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить участок в этих субъектах РФ получили все жители ДФО, а с 1 августа 2020 года - жители остальных регионов России.