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В Бурятии за три года оформили 2,3 тыс. "дальневосточных гектаров"

Участники программы оформляют землю для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, сенокосных угодий и реализации туристических проектов

УЛАН-УДЭ, 11 января. /ТАСС/. Участниками программы "Дальневосточный гектар" в Бурятии за три года стали 2,3 тыс. человек - именно по стольким заявкам земельные участки уже оформлены. Об этом сообщила ТАСС министр экономики республики Екатерина Кочетова.

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"В целом оформлено 6,5 тыс. заявок. Из них по 2,3 тыс. люди уже оформили земельные участки. Такая мера поддержки востребована, спрос имеется, люди заинтересованы", - сказала Кочетова.

Как правило, участники программы оформляют землю для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, сенокосных угодий и реализации туристических проектов.

Освоение началось на территории Заиграевского, Закаменского, Кяхтинского, Прибайкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского и Баунтовского эвенкийского районов. В программу включена треть территории республики - 12 млн га. Заявки на получение гектара подают в большей степени местные жители, но также и люди, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Иркутской областях.

Президент Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" для местных жителей, с 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить участок в этих субъектах РФ получили все жители ДФО, а с 1 августа 2020 года - жители остальных регионов России.

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