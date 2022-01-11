В Улан-Удэ произвели перерасчет оплаты за услуги ЖКХ после аварии на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 11 января. /ТАСС/. Жители Улан-Удэ, чьи дома из-за пожара на ТЭЦ-1 в декабре 2021 года попали в зону ограничения теплоснабжения, заплатят за коммунальные услуги меньше - им произведен перерасчет. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Территориальной генерирующей компания №14" (ТГК-14).

"Проведен централизованный перерасчет жителям, попавшим под снижение параметров по отоплению и отсутствие горячего водоснабжения. Он был осуществлен в автоматическом для горожан режиме", - сообщили в пресс-службе. Перерасчет произведен из расчета: "за каждый час отклонения температуры - на 0,15% от месячной ставки", пояснили в ТГК-14.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание. Было ограничено теплоснабжение около 1 тыс. домов и подача горячей воды. 27 декабря было восстановлено теплоснабжение, 28 декабря появилась горячая вода. Полностью ремонтировать систему планируется в весенне-летний период. Ущерб от аварии - до 100 млн рублей. К сентябрю, пообещали в ТГК-14, ТЭЦ будет полностью подготовлена к следующей зиме. Причины ЧП выясняет комиссия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК (нарушение требований обеспечения безопасности объектов ТЭК).