В Совфеде считают "вполне вероятным" приход новой волны коронавируса в Россию

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Приход в Россию новой волны коронавируса, вызванной штаммом "омикрон", вполне вероятен. Такое мнение высказал ТАСС во вторник член профильного комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, добавив, что многие эпидемиологи прогнозируют увеличение числа заболевших в январе-феврале.

"С моей точки зрения, ожидаем приход следующей волны, которая вызвана штаммом "омикрон". Поскольку авиасообщение [с другими странами] достаточно открытое, какие-то карантинные мероприятия ограничены, приход новой волны коронавируса очень вероятен. Это прогнозируют очень многие эксперты, ученые, эпидемиологи, вирусологи", - пояснил Круглый.

"Многие эксперты, действительно, прогнозируют увеличение количества заболевших в январе-феврале", - отметил Круглый, отвечая на вопрос о возможных сроках новой волны коронавируса. Он допустил, что зафиксированный в настоящее время подъем заболеваемости может стать началом новой волны.

Сенатор также призвал обратить внимание на "достаточно высокую заболеваемость среди детей в тех странах, где преобладает омикрон-штамм". "Сейчас, мне кажется, нужно быть готовым к тому, что будет больше поступать больных детей с этим новым штаммом", - добавил сенатор. "Паники не должно быть, но надо быть готовым к тому, что будет большее количество заболевших", - добавил Круглый.

Как сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, число подтвержденных случаев заражения новой инфекцией в России возросло за сутки на 17 525, до 10 684 204. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 2 января. В относительном выражении он составил 0,16%.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным Роспотребнадзора на 30 декабря 2021 года, в России выявили в общей сложности 103 случая заражения этим вариантом.