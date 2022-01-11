ВЦИОМ выяснил, какие профессии россияне считают наиболее престижными

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россияне считают наиболее престижными профессии в сфере медицины (31%), образования (19%) и IT (16%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Наиболее престижные профессии, по мнению россиян, - работник медицинской сферы (31%, 40% среди женщин), работник образования (19%, 26% среди женщин) и специалист в области компьютерных и IT-технологий (16%, 23% среди 25-34-летних)", говорится в сообщении.

Кроме того, респонденты также назвали престижными профессии специалиста в юридической сфере (13%), военнослужащего (а также полицейского и работника МЧС) и политика (по 9%).

Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, а также среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет наиболее престижными считаются профессии в сфере медицины (32%, 34%), юриспруденции (20%, 15%), компьютерных технологий (16%, 23%) и образования (15%, 17%).

"По сравнению с 2006 годом россияне чаще стали отмечать престижность работы в медицине (+20 п. п.), образовании (+15 п. п.), в сфере информационных технологий (+9 п. п.), военной службы (+6 п. п.), в инженерной сфере (+6 п. п.), в строительстве (+4 п. п.), в сельском хозяйстве (+4 п. п.)", - отмечается в сообщении. При этом за последние 15 лет снизилась престижность работы в юридической ( 15 п. п.), экономической ( 14 п. п.) и банковской ( 7 п. п.) сферах.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.