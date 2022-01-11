Похороны главы Европарламента Сассоли пройдут 14 января в Риме

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Похороны председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, который умер в ночь на вторник в возрасте 65 лет, пройдут в Риме в пятницу, 14 января. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы ЕП Роберто Куилло.

По его данным, траурная церемония состоится в 12:00 по местному времени (14:00 мск) в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели на римской площади Республики.

"Церемония прощания с председателем ЕП Давидом Сассоли пройдет в четверг, 13 января, в историческом зале Протомотека в римской мэрии на Капитолийском холме", - написал Куилло в своем Twitter.

Давид Сассоли в понедельник был госпитализирован в Авиано из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. В сентябре он также некоторое время провел в больнице из-за пневмонии, однако тогда тест на коронавирус, который он сдал при госпитализации, оказался отрицательным.

В декабре 65-летний Сассоли, бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии, объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП, чтобы, как он объяснил, "не раскалывать европейское большинство". Срок его мандата истекал в январе. Выборы нового главы ЕП должны состояться на пленарной сессии, которая открывается 17 января в Страсбурге.