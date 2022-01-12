Прокуроры по итогам проверки на угольных шахтах выявили 3 тыс. нарушений

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские прокуроры выявили 3 тыс. нарушений законодательства на шахтах по итогам последней проверки в угледобывающей отрасли. Об этом рассказал в интервью " Известиям " начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генеральной прокуратуры России Антон Головин.

"Только по итогам последней проверки в данной области по нашему поручению прокурорами выявлено 3 тыс. нарушений законов, для устранения которых внесено более 250 представлений, возбуждены 1 тыс. дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 лиц. Проверочные мероприятия продолжаются", - заявил Антон Головин.

Также он подчеркнул, что проверки всех угольных шахт и разрезов страны проводятся с особым вниманием. По его словам, это связано с произошедшими в 2021 году авариями, повлекшими травмы и гибель горняков.

Всего, по словам прокурора, за 11 месяцев прошлого года органы прокуратуры выявили более 260 тыс. нарушений природоохранного законодательства, для устранения которых внесено 72 тыс. представлений. В суды направлено 22 тыс. исков и заявлений, на незаконные правовые акты принесено около 12 тыс. протестов. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлекли почти 70 тыс. человек, а по материалам проверок органы расследования возбудили 1,7 тыс. уголовных дел.

"За 2021 год по итогам проведенных управлением проверок руководителям федеральных ведомств внесено более 60 представлений об устранении нарушений законодательства и информаций о состоянии законности. Кроме того, Генпрокуратурой РФ направлено свыше 20 докладов президенту страны и почти столько же - в правительство России с конкретными предложениями по улучшению ситуации в экологической сфере", - отметил Головин.