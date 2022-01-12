Справороссы предложили вводить ограничения для невакцинированных только при объявлении ЧС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме внесла поправку ко второму чтению в правительственный законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах, которой предлагается вводить ограничения для невакцинированных граждан только в случае введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом в среду сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

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"Внесли в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов. Предлагаем вводить ограничения для не привитых вакцинами граждан только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации, который предусматривает гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры", - написал он в своем телеграм-канале.

Госдума 16 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Поправки ко второму чтению законопроекта будут предоставляться до 14 января.