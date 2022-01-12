В посольстве России в Венесуэле назвали предварительную причину смерти Михаила Зеленского

ГАВАНА, 12 января. /ТАСС/. Смерть телеведущего Михаила Зеленского в Доминикане наступила, по предварительным данным, от остановки сердца. Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.

"Окончательного медицинского заключения пока нет. По предварительным данным - остановка сердца", - сказала представитель посольства.

Зеленский умер во вторник на территории Доминиканской Республики. С 1997 по 1999 год он работал на "Радио России - Ностальжи" и телеканале "ТВ-Центр" ведущим информационных программ. В 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия". В 2001 году стал ведущим программы "Вести-Москва", а с 2006 года - ведущим телеканала "Россия-24".