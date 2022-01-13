В Сахалинской области циклон нарушил работу всех видов транспорта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 января. /ТАСС/. Сильная метель нарушила работу морских портов и аэропортов Сахалинской области. Перекрыта большая часть автодорог, ограничена связь с материком и Курильскими островами (Сахалинская область), сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Теплоходы "Игорь Фархутдинов", "Павел Леонов", "Адмирал Невельской", [которые осуществляют связь Сахалина с Курилами, находятся] под Таранаем до улучшения погодных условий. Теплоход "Гипанис" находится в порту Владивосток на ремонте. Морские порты Корсаков, Холмск работы не осуществляют до улучшения погодных условий", - рассказали в правительстве региона.

В связи с ограниченной видимостью, образованием снежных заносов закрыто движение для всех автотранспортных средств десятка автодорог. Местами ограничено движение транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. Задействовано 109 единиц дорожной техники, 53 дорожных рабочих, рассказали в пресс-службе.

Согласно табло Южно-Сахалинского аэропорта, из-за непогоды сейчас задержаны 12 рейсов на прилет и на вылет: в Москву, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре и по внутренним направлениям в Александровск-Сахалинский, Курильск и Поронайск. Прилететь в Южно-Сахалинск не могут из Петропавловска-Камчатского, Москвы, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и из сахалинского города Охи. "Циклон малоподвижен, в районе аэропорта низовая метель, видимость 700 метров, метеоусловия пока без значительных улучшений. Службы аэропорта работают в усиленном режиме", - сообщили в аэропорту.

Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение на 12-13 января в 12 районах Сахалина и Курил. На островах второй день бушуют метель и сильный ветер. Дети в ряде городских округов, включая Южно-Сахалинск, второй день находятся на дистанционном обучении, сотрудники некоторых учреждений - на удаленной работе. Заранее закрылась паромная переправа, осуществляющая морское сообщение Сахалина с материком. В мелких населенных пунктах без электричества из-за непогоды остались порядка 25 тыс. человек.