В УФСБ заявили, что сообщения о минированиях в Свердловской области поступали из-за рубежа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Ложные анонимные сообщения, из-за которых 12 января эвакуировали школы, вузы и другие организации в Свердловской области, поступали из-за рубежа. Злоумышленники пытались дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области в четверг.

"Имеющиеся в УФСБ России по Свердловской области данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка 12 января 2022 года сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом. Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений в обществе", - говорится в сообщении с уточнением, что правоохранители и экстренные службы регионы были отвлечены на "заведомо негодные объекты", что нанесло "значительный экономический ущерб".

В Екатеринбурге, Качканаре, Новоуральске и Заречном 12 января эвакуировали более 150 учебных заведений, в частности школ. По данным регионального главка МВД, в учреждения, вероятно из-за границы, были разосланы электронные письма с угрозами взрывов.