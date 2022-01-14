Прощание с актрисой Анастасией Вознесенской состоится 17 января

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской состоится 17 января, ее похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московского Художественного театра им. А.П. Чехова.

"В 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А.П. Чехова (Камергерский переулок, 3). В 12:30 - отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32, стр. 13)", - отметили в пресс-службе.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Анастасия Вознесенская умерла в пятницу на 79-м году жизни.

Анастасия Вознесенская родилась в 1943 году. После учебы в Школе-студии МХАТ была приглашена в московский театр "Современник". С 1977 года работала в Художественном театре. Играла в спектаклях "Чайка", "Иванов", "Утиная охота". В фильме "Майор Вихрь" исполнила роль радистки Ани Радионовой. Была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, который умер в 2021 году.