Аэропорт Волгограда возобновил работу, приостановленную после ледяного дождя

ВОЛГОГРАД, 15 января. /ТАСС/. Аэропорт Волгограда, который утром в субботу перестал принимать самолеты из-за ледяного дождя, возобновил работу в штатном режиме, сообщила в субботу журналистам специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

Низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе из-за замерзающего дождя стал причиной задержки рейсов в аэропорту. Из-за непогоды рейс из Москвы авиакомпании "Аэрофлот" SU1184 ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды. Также был задержан рейс авиакомпании UTair UT141 из Сочи, соответственно, задержан и вылет этого воздушного судна в Воронеж. Кроме этого, задержали рейсы авиакомпаний "Победа" DP181, "Сибирь" S7214 и "Россия" FV6145 из Москвы.

"Аэропорт Волгограда открыт, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе - 0.45, аэропорт полностью готов к приему и выпуску воздушных судов", - сказала Голодова.

Ранее управление МЧС по Волгоградской области выпустило предупреждение об очень сильном снегопаде и ветре с порывами до 31 м/с, которые прогнозируют в пятницу и субботу. В регионе в связи с ухудшением погодных условий приостановлено движение автобусов по межмуниципальным направлениям. Дорожники настоятельно рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок по трассам и не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники.