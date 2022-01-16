Власти Словении рассчитывают не вводить новые меры для борьбы с ковидом

ЛЮБЛЯНА, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша рассчитывает на то, что действующих в стране ограничительных мер будет достаточно для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в интервью Радио и телевидению Словении .

По словам Янши, если будет возможно, то в стране не будут ужесточать ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с ковидом. Политик выразил надежду на то, что текущую волну коронавируса удастся преодолеть при условии строгого соблюдения действующих в стране ограничений. "На данный момент мы рассчитываем <...> на то, что строго придерживаясь всех рекомендаций, а также действующих ограничений мы сможем справиться [с пандемией] без какого-либо резкого ужесточения антиковидных мер", - сообщил политик.

С 8 ноября прошлого года на территории республики действуют ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией. Рестораны и кафе обслуживают посетителей до 22:00 по местному времени (00:00 мск). Для посещения практически любых мест на территории страны гражданам старше 12 лет необходимо иметь отрицательный результат теста на ковид либо быть привитыми от коронавируса, либо с момента их выздоровления должно пройти не более шести месяцев.