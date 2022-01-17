В Хабаровском крае ожидают до 3 тыс. новых случаев заболеваний COVID-19 в сутки

ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае ожидают увеличения количества заболевших COVID-19 до трех тыс. в сутки к концу января - началу февраля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"В Хабаровском крае уровень заболеваемости может достичь двух-трех тыс. новых случаев в сутки. По поручению правительства региона амбулаторно-поликлиническое звено уже сейчас перешло на усиленный режим", - говорится в распространенном релизе. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, такого роста заболеваемости в регионе ждут через одну-две недели.

Готовность инфекционных госпиталей края к возможному увеличению числа пациентов оценили заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов и и.о.министра здравоохранения Юрий Бойченко. Ранее региональные власти сообщали, что в ожидании роста новых случаев с учетом распространения штамма "омикрон" рассматриваются возможности увеличения коечного фонда.

"На сегодняшний день всего в крае задействовано 2 571 лечебное место для "ковидных" пациентов. Максимальное количество коек было развернуто в крае во вторую волну - 3 300 лечебных мест, при этом запас еще оставался, при необходимости наши больницы готовы развернуть порядка четырех тыс. коек. То есть та задача, которую нам поставил Минздрав России по увеличению коечного фонда на 20-25% от максимума, она выполнима. В целом система готова к возможному увеличению числа заболевших. У нас достаточное количество СКТ-центров, а в ближайшее время еще один амбулаторный центр будет открыт на базе краевой больницы имени Сергеева", - цитируют в сообщении Никонова.

Новый штамм коронавируса "омикрон" станет основным в развитии пятой волны распространения опасной инфекции, заражаемость им в пять раз превышает заражаемость предыдущим штаммом "дельта". Еще одна особенность - высокая заболеваемость среди детей. Сейчас дополнительные детские места для "ковидных" пациентов разворачивают в детском санатории "Амурский".

Вакцинация

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Хабаровском крае достиг 73%, сообщил ранее в понедельник Никонов в Telegram-канале.

Первым компонентом от коронавирусной инфекции привиты 587 933 жителя края, полностью завершили вакцинацию 549 129 человек, ревакцинирован 78 391 человек. В регионе набран хороший темп вакцинации, сейчас в будние дни вакцинируются около 5,3 тыс. - 5,4 тыс. человек, ревакцинацию проходят около одной тыс. человек, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Люди прививаются активнее по сравнению с праздничными днями.

Ранее региональные власти сообщили, что темпы заболеваемости COVID-19 в регионе несколько замедлились по сравнению с последними неделями накануне Нового года. В пятницу впервые за несколько месяцев число пациентов с COVID-19, находящихся на кислородной поддержке, опустилось ниже тысячи. В крае фиксируется в районе 230 - 244 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией в сутки, до Нового года заражалось свыше 400 человек. Замедлению темпов вакцинации способствовали введенные в регионе ограничительные мероприятия с использованием QR-кодов, уровень вакцинации и количество переболевших. При этом власти отмечали, что снижение заболеваемости прекратилось.