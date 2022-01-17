Минздрав РФ: признание "Спутника V" другими странами говорит о его эффективности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Расширение списка стран, признающих вакцину против новой коронавирусной инфекции "Спутник V", свидетельствует о том, что препарат эффективен. Об этом ТАСС в понедельник сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности", - сказал он.

Ранее Управление терапевтических товаров Австралии признало российскую вакцину "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации против коронавируса при въезде в страну. В ведомстве подчеркнули, что вакцина обладает подтвержденной эффективностью не ниже 89% для профилактики заражения коронавирусом и на 98-100% защищает от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных болезнью осложнений. Позже австралийское МВД разрешило въезд в страну иностранным гражданам, привитым "Спутником V".

Вакцина "Спутник V", зарегистрированная в России 11 августа 2020 года, стала первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен более чем в 70 странах. ЕС к настоящему времени препарат не одобрил.