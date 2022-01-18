Около 30 тыс. доноров Подмосковья получат ежегодную выплату в увеличенном размере

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Около 30 тыс. подмосковных доноров в этом году получат ежегодную выплату в увеличенном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

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"В Подмосковье ежегодную денежную выплату получают порядка 30 тыс. почетных доноров, и в этом году они получат ее в увеличенном размере", - говорится в сообщении.

Размер выплаты составляет около 16 тыс. рублей, для ее начисления можно обратиться в МФЦ.

"Почетные доноры Подмосковья обеспечены бесплатным проездом, а также получают ежемесячную компенсацию за ЖКУ в размере 50%", - добавили в пресс-службе.