Карта возможных путешествий. Куда пускают со "Спутником"?

В январе 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Тогда в стране было зарегистрировано два препарата — "Спутник V", разработанный Центром им. Н.Ф. Гамалеи, а также "Эпиваккорона" научного центра "Вектор". Сегодня в России зарегистрированы еще четыре вакцины — "Ковивак", "Эпиваккорона-Н", "Спутник Лайт", а также "Спутник М" для подростков от 12 лет.

"Спутник V" стал первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент он одобрен более чем в 70 странах. ТАСС подготовил интерактивную карту стран, куда можно попасть привитым российским препаратом.