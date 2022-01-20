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Карта возможных путешествий.
Пандемия COVID-19

Карта возможных путешествий. Куда пускают со "Спутником"?

© Сергей Мальгавко/ТАСС

В январе 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Тогда в стране было зарегистрировано два препарата — "Спутник V", разработанный Центром им. Н.Ф. Гамалеи, а также "Эпиваккорона" научного центра "Вектор". Сегодня в России зарегистрированы еще четыре вакцины — "Ковивак", "Эпиваккорона-Н", "Спутник Лайт", а также "Спутник М" для подростков от 12 лет. 

"Спутник V" стал первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент он одобрен более чем в 70 странах. ТАСС подготовил интерактивную карту стран, куда можно попасть привитым российским препаратом.  

 

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