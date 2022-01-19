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Сады и школы в Красноярске продолжат работать в очном режиме после сообщений о минировании

Школы останутся под круглосуточной охраной полиции

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Красноярска не будут переводить школы и детские сады на дистанционный режим после сообщений о минировании. Образовательные учреждения продолжат работать в очном формате, говорится в сообщении администрации Красноярска.

"Детские сады, школы и учреждения дополнительного образования продолжат работу в очном режиме. Такое решение принято в администрации города Красноярска", - говорится в сообщении. В мэрии добавили, что школы продолжат находиться под круглосуточной охраной полиции. В детских садах прошли необходимые проверки безопасности с привлечением кинологов и служебных собак.

В Красноярске на протяжении пяти рабочих дней, начиная с 13 января, поступают сигналы о минировании образовательных учреждений. 19 января аналогичные сообщения поступали о минировании церквей и железнодорожной станции. В среду было эвакуировано около 41 тыс. человек более чем из 250 зданий детских садов. От эвакуации церквей и школ отказались, так как они находятся под круглосуточной охраной полиции.

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