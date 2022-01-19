Более 3 тыс. человек подали заявки на оформление в собственность дальневосточного гектара

ТАСС, 19 января. Первые участники программы "Дальневосточный гектар", которая начала действовать в Дальневосточном федеральном округе с 2016 года, начали подавать заявки на оформление полученных участков в собственность. Всего зарегистрировали более 3 тыс. таких заявлений, сообщила в среду пресс-служба Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Участники программы "Дальневосточный гектар" бесплатно оформляют землю в собственность. По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, более 1,7 тыс. человек уже получили гектары в собственность, а еще 1,6 тыс. человек подали заявления и ожидают оформления прав на землю", - говорится в сообщении.

Как уточнил директор департамента реализации проекта "Дальневосточный и Арктический гектар" Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Моссоенов, в основном на оформление участков в собственность претендуют жители, которые уже построили на них жилье, обустроили подсобное хозяйство или бизнес.

"Дальневосточный гектар" - это земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам России в безвозмездное пользование при соблюдении определенных условий. Оформить землю в собственность жители могут после 4,5 лет пользования. С 1 августа 2021 года действие программы расширили на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Также с 1 августа участники программы, которые освоили и оформили в собственность или аренду предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более 1 га.

За все время действия программы земельные участки в безвозмездное пользование получили более 88 тыс. человек во всех 11 регионах ДФО.