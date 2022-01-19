Совершивший вынужденную посадку в Сочи самолет вылетел на Кипр

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", совершивший в среду вынужденную посадку в Сочи из-за смерти пассажира, вылетел к месту назначения, сообщила пресс-служба авиаузла.

"В 15:10 правоохранительные органы закончили работу и тело умершего пассажира передано в морг. Авиакомпания произвела замену экипажа в связи с ограниченным рабочим временем. В 16:00 - окончание посадки пассажиров на борт и после этого отправление рейса на Пафос", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 11:17 мск в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Москва (Внуково) - Пафос. Во время полета пассажиру, мужчине 1954 года рождения, стало плохо, он скончался.