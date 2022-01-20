Байден прокомментировал тему пустых полок в американских магазинах

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, выступая в среду на пресс-конференции в Белом доме, затронул тему пустых полок в магазинах страны, заверив сограждан в том, что проблема с поставками товаров на самом деле незначительна.

"COVID-19 имел глобальное воздействие на экономику. Когда фабрика закрывается в одной части мира, происходит нарушение поставок в магазины, дома, компании по всему миру", - отметил американский лидер.

Тем не менее, по словам Байдена, благодаря мерам, предпринятым его администрацией, серьезных проблем в США удалось избежать. "В этом самом зале мы обсуждали мрачные прогнозы о том, как проблемы с цепочками поставок могут привести к настоящему кризису в период [рождественских] праздников. Так что мы приняли меры <...>, и этот кризис, который так много предсказывали, не произошел: 99% посылок были доставлены вовремя, и на полках [магазинов] были товары", - заявил хозяин Белого дома.

"Я часто вижу, как по телевизору показывают пустые полки", - отметил президент. Однако, по его утверждению, на самом деле ситуация с поставками товаров не сильно изменилась по сравнению с тем, что было до пандемии. "Несмотря на недавние снегопады, которые оказали влияние во многих частях страны, склады в магазинах заполнены на 89%. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 91%, который был до пандемии", - подчеркнул он.

Сильные снегопады и метели на востоке США в последнее время стали причиной отключения электричества у сотен тысяч потребителей и привели к отмене нескольких тысяч авиарейсов. На фоне этого в СМИ также стали появляться снимки пустых полок в магазинах, где местные жители массово раскупают продукты, в первую очередь продовольствие и товары первой необходимости.

Ранее американские официальные лица также заостряли внимание на проблемах, связанных с перебоями в цепочках поставок некоторых товаров. Одной из причин этого стали санитарные ограничения, введенные до этого из-за пандемии коронавируса. Имели место, в частности, серьезные задержки при разгрузке судов в портах на Западном побережье США.