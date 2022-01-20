В больницы Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц оборудования для лечения больных ковидом

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. единиц оборудования закупили для московских больниц и резервных госпиталей, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Несмотря на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Москве, аналогичного скачка в госпитализациях мы пока не видим. Однако мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Поэтому делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить максимально эффективное обследование и лечение всех больных коронавирусной инфекцией, в том числе на стационарном уровне. <…> Для столичных стационаров и резервных госпиталей, где сегодня лечат пациентов с COVID-19, мы дополнительно приобрели более 3,5 тыс. единиц различного оборудования и медицинской мебели", - сказала Ракова.

По ее словам, в числе приобретенного оборудования аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, видеоларингоскопы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа, техника для мониторинга состояния пациента и другое. Большая часть оборудования предназначена для нового реанимационного блока резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". После его открытия в конце 2021 года здесь сформировался один из крупнейших реанимационных центров столицы. Для него предназначено более двух тысяч единиц приобретенной медицинской техники и аппаратуры.

В городе работает пять резервных госпиталей: в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", павильоне №75 на ВДНХ и на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Каждый из них прикреплен к одному из многопрофильных столичных стационаров. Одновременно они могут принять до 7 тыс. пациентов.

"Все резервные госпитали работают в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения. Она разработана и развивается совместно столичным комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий. Благодаря платформе врачи госпиталей видят всю клиническую картину заболевания еще до поступления пациента в приемное отделение. Это помогает определить дальнейшую тактику диагностики и лечения", - напомнила Ракова.

Цифровые технологии позволяют автоматизировать многие процессы и больше внимания уделять пациентам. В резервных госпиталях не пользуются бумажными носителями - вся медицинская документация создается в электронном виде и хранится в ЕМИАС.