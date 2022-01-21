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В Тюмени нашли пропавшего одиннадцатилетнего мальчика

По информации полицейских, с ребенком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних

ТЮМЕНЬ, 21 января. /ТАСС/. Одиннадцатилетнего подростка, который пропал накануне вечером, нашли в Тюмени. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В 17:30 20 января подросток ушел из дома на ул. Сосьвинской в Тюмени. "Несовершеннолетний найден. В настоящее время с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, противоправных деяний в отношении него не совершено. Иные обстоятельства устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ранее источник ТАСС в силовых структурах, по предварительным данным, причиной ухода ребенка могло стать то, что родителей мальчика вызвали в школу.

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РоссияТюменская область
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