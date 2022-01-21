Стоимость ремонта старейшего моста через Обь в Новосибирске возросла более чем в 1,5 раза

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Стоимость реконструкции Октябрьского моста через реку Обь, построенного в 1955 году и являющегося старейшим автомобильным мостом в Новосибирске, возросла более чем в 1,5 раза - с 1,6 до 2,7 млрд рублей. Увеличение стоимости связано с ростом цен на стройматериалы и особыми требованиями к ремонту мостовых переходов, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

"О количестве средств, которые потребуются на проведение капитального ремонта Октябрьского моста через реку Обь в городе Новосибирске, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщает следующее. Ориентировочная стоимость ремонтных работ по Октябрьскому мосту составляет в текущих ценах 2,7 млрд рублей с НДС", - сообщили в мэрии.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, увеличение стоимости работ связано со ростом цен на стройматериалы и особыми требованиями, которые предъявляются к реконструкции мостовых переходов, в частности с требованиями к освещению.

Как сообщали в мае прошлого года в региональной прокуратуре, в 2018 году состояние моста признали "ограниченно работоспособным". К такому выводу пришли специалисты из Сибирского государственного университета путей сообщения. Отмечалось, что его эксплуатация в таком состоянии создает угрозу для участников дорожного движения.

Октябрьский мост в Новосибирске - старейший из трех существующих автомобильных мостов через Обь. Он построен в 1955 году, с тех пор мост ни разу капитально не ремонтировали. Для того, чтобы приступить к полноценному ремонту, необходимо заменить гидроизоляцию - железобетонную стяжку, на которую укладывается асфальтобетон. В марте 2020 года бывший начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов сообщал, что городские власти планируют приступить в капитальному ремонту моста в 2021 году и закончить в 2023 году, однако позднее мэр города Анатолий Локоть сообщил, что городские власти отказались от реконструкции из-за высокой стоимости проекта, которая превышает 1 млрд рублей. В мае прокуратура Новосибирска после проверки дорожной безопасности движения подала иск в суд, чтобы обязать мэрию и подведомственное учреждение разработать проектную документацию на ремонт Октябрьского моста.