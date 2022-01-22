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Санкции в отношении России

Артемий Лебедев отреагировал на санкции СНБО Украины

Дизайнер написал, что теперь может "спать спокойно"

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Российский дизайнер Артемий Лебедев с иронией отреагировал санкции против него, утвержденные в пятницу президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Зая, теперь я могу спать спокойно", - написал Лебедев в Telegram-канале, прикрепив ссылку на новость о введении санкций.

Подписчики предположили, что "заей" он назвал украинского президента Владимира Зеленского.

Студия Лебедева давно активно сотрудничала с украинскими властями. Она разработала логотип Одессы, айдентику киевского кинофестиваля "Молодость" и киевской оперы, туристический логотип Измаила, логотип "Укрпочты" и многое другое. При этом с 2017 года дизайнеру запретили въезд на Украину.

Зеленский в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении российского дизайнера Артемия Лебедева. Санкции введены сроком на пять лет и предусматривают, в частности, блокировку активов и остановку финансовых операций.

Кроме Лебедева, под санкции также подпали пятеро граждан Австрии, руководящих архитектурным бюро COOP, которое строило театр в Севастополе, архитектор и гражданка ФРГ Шмидбаур-Фольк Каролин и российские юрлица, включая Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" и московский Научно-исследовательский институт диагностики.

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