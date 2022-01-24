На Колыму поступила первая партия вакцины от ковида "Спутник М" для подростков

ТАСС, 24 января. Первая партия из 240 доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М" в понедельник поступила в Магаданскую область. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения и демографического развития региона Иван Горбачев.

"Сначала <...> вакцинация будет проводиться в поликлиниках. Если вакцина будет поступать в достаточно большом объеме, будем проводить в школах. Аналогично тому, как мы делали и продолжаем делать при вакцинации взрослого населения, когда мы используем альтернативные пункты. Вакцину будем распределять не только по городу [Магадану], но и по районам", - рассказал министр.

По словам Горбачева, первая партия вакцины состояла из 240 доз, вскоре в Магаданскую область должна быть поставлена еще одна партия препарата.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

За все время пандемии в Магаданской области было выявлено более 14 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией, 361 человек умер, более 13 тыс. человек вылечились. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация. Ее завершили более 62 тыс. человек. Дефицита вакцины нет. Власти Магаданской области планируют закупить тесты и провести в регионе массовое тестирование для выявления штамма коронавируса "омикрон". Также в регионе откроют центры экспресс-тестирования.