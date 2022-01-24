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На Колыму поступила первая партия вакцины от ковида "Спутник М" для подростков

Детям будут делать прививки в поликлиниках, а позже в школах

ТАСС, 24 января. Первая партия из 240 доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М" в понедельник поступила в Магаданскую область. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения и демографического развития региона Иван Горбачев.

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"Сначала <...> вакцинация будет проводиться в поликлиниках. Если вакцина будет поступать в достаточно большом объеме, будем проводить в школах. Аналогично тому, как мы делали и продолжаем делать при вакцинации взрослого населения, когда мы используем альтернативные пункты. Вакцину будем распределять не только по городу [Магадану], но и по районам", - рассказал министр.

По словам Горбачева, первая партия вакцины состояла из 240 доз, вскоре в Магаданскую область должна быть поставлена еще одна партия препарата.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

За все время пандемии в Магаданской области было выявлено более 14 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией, 361 человек умер, более 13 тыс. человек вылечились. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация. Ее завершили более 62 тыс. человек. Дефицита вакцины нет. Власти Магаданской области планируют закупить тесты и провести в регионе массовое тестирование для выявления штамма коронавируса "омикрон". Также в регионе откроют центры экспресс-тестирования.

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РоссияМагаданская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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