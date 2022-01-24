Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник М" поступила в Забайкалье

"В выходные мы получили первую партию вакцины в количестве 720 доз для детского населения в возрасте 12-17 лет. Вакцина в ближайшее время будет распределена и доставлена в медицинские учреждения региона", - приводятся в сообщении слова и.о. министра здравоохранения края Оксаны Немакиной.

Минздрав Забайкалья уже организовал пункты вакцинации при детских поликлинических подразделениях.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В Забайкалье за все время зарегистрировано 99 063 случая заражения, выписаны 91 602 человека, 2 333 пациента умерли. Первым компонентом вакцины привиты более 612 тыс. человек, завершили вакцинацию более 571 тыс. жителей. Повторно в регионе поставили прививку более 138 тыс. человек.