"Кавказ.РФ": в Чечне могут создать горнолыжный курорт у озера Кезеной-Ам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новый горнолыжный курорт в Чеченской Республике может быть создан у озера Кезеной-Ам при условии распространения на эту территорию режима особой экономической зоны, в настоящее время подготовлен мастер-план развития курорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Мы сейчас это (создание курорта - прим. ТАСС) обсуждаем, более того, субъектом подготовлена заявка, по расширению особой экономической зоны и по включению в нее Кезеной-Ам. И если правительством будет принято решение по расширению ОЭЗ, мы готовы выступить, в том числе, как управляющая компания, и начать строить эту горнолыжную инфраструктуру. Уже подготовлен мастер-план его развития, есть понимание, какие канатные дороги и горнолыжные трассы там могут пройти", - сказал Тимижев.

По его словам, с точки зрения развития горнолыжного туризма территория Кезеной-Ам очень перспективна, поскольку находится на высоте порядка 2 тыс. м и выше. "А сочетание уникального красивейшего озера и горнолыжной составляющей, на мой взгляд, позволит обеспечить круглогодичную загрузку курорта, который будет интересен для самых разных категорий туристов", - добавил Тимижев.

Кезеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана. На его берегу находится одноименный спортивно-туристический комплекс, который включает в себя гостиницу, спорткомплекс, коттеджи, ресторан, лодочную станцию и пирс. На базе также доступны дайвинг, прогулки на лодке, санки, сноуборд, рыбалка и зиплайн общей протяженностью около 3,5 км.

О "Кавказ.РФ"

Ранее сообщалось, что Единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", официально стал АО "Кавказ.РФ". Горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон" остаются в управлении организации. Миссия единого института развития СКФО - содействие устойчивому социально-экономическому развитию регионов округа. Среди его ключевых задач, в частности, содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, а также создание условий для "открытого" бизнеса.

В апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал был сохранен и передан в объединенный институт развития, который получил новую систему управления и стал функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".