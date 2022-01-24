На курорте "Эльбрус" в 2022 году построят 6,2 км новых горнолыжных трасс

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новые горнолыжные трассы протяженностью 6,2 км появятся на курорте "Эльбрус" в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"В прошлом году мы построили там (на "Эльбрусе" - прим. ТАСС) дополнительно 2 км трассы, в этом году у нас должно появиться еще 6,2 км новых горнолыжных трасс. В 2022-2023 годах на создание новых объектов на "Эльбрусе" в федеральном бюджете предусмотрено более 8 млрд рублей - это две канатные дороги протяженностью 1 км, парковка на поляне Азау на 800 машино-мест и благоустройство самой поляны", - сказал Тимижев.

В целом, по его словам, в рамках стратегии развития курорта зону катания на Эльбрусе планируется как минимум удвоить.

"Параллельно идет проектирование новых подъемников, и, я думаю, что к 2025 году с точки зрения развития горнолыжной инфраструктуры "Эльбрус" будет выглядеть совершенно иначе. А к 2030 году на курорте будет функционировать 47 км горнолыжных трасс, 14 канатных дорог и около 4 200 мест размещения на территории Поляны Азау", - пояснил Тимижев.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус "самая высокая вершина Европы, 5 642 м) в КБР. Сегодня туристам на курорте доступны 15,4 км трасс и 7 подъемников (три из них - гондольного типа). По данным "Кавказ.РФ" в 2021 году турпоток на курорт вырос более чем на 100% по сравнению с 2020 годом, когда там побывали 424 тыс. человек. Как сообщалось ранее, турпоток к подножию Эльбруса планируется довести до 1 млн человека в год.

О "Кавказ.РФ"

Ранее сообщалось, что Единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", официально стал АО "Кавказ.РФ". Горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон" остаются в управлении организации. Миссия единого института развития СКФО - содействие устойчивому социально-экономическому развитию регионов округа. Среди его ключевых задач, в частности, содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, а также создание условий для "открытого" бизнеса.

В апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал был сохранен и передан в объединенный институт развития, который получил новую систему управления и стал функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".