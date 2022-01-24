Кузбасс получил первую партию вакцины от коронавируса для подростков

КЕМЕРОВО, 24 января. /ТАСС/. Кемеровская область получила первую партию вакцины от коронавируса для подростков "Спутник-М". Прививать несовершеннолетних будут на добровольной основе, сообщил в понедельник на аппаратном совещании заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

"На выходных в Кузбасс поступило почти 2 тыс. доз детской вакцины "Спутник-М", которую можно ставить подросткам в возрасте от 12 лет. Подчеркиваю: никакой обязательной вакцинации подростков нет, прививки будут ставить только на добровольной основе", - отметил Цигельник.

В пресс-службе Минздрава Кузбасса ТАСС пояснили, что сейчас вакцина для подростков распределяется по медицинским учреждениям региона, всего Кузбасс получил 1 920 доз. В ближайшее время планируется начать вакцинацию.

По данным регионального оперативного штаба, на 24 января в регионе с начала пандемии выявлено более 91,7 тыс. случаев заражения, выздоровели 83,9 тыс. человек, умерли 1 847 пациентов. Остальные находятся под наблюдением медиков. За минувшую неделю в Кузбассе выявлено почти 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, что почти на 40% больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано около 1,6 тыс. случаев. При этом, по словам Цигельника, около 30% заболевших - дети.

На данный момент в Кузбассе вакцинированы свыше 1,1 млн человек, что составляет 67,7% от общего числа подлежащих вакцинации граждан. Ревакцинацию прошли в том числе 228,2 тыс. человек. В медицинских учреждениях для пациентов с коронавирусом развернуто более 1,8 тыс. коек, 22% из них свободны. При ухудшении эпидобстановки их число может быть увеличено.