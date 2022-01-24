Эдвард Бил заявил, что и дальше будет помогать потерпевшей по его делу о ДТП

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Видеоблогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль), спровоцировавший массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в прошлом году, снова заявил о признании вины и раскаянии. Как заявил обвиняемый в Пресненском суде Москвы, который в понедельник приступил к повторному рассмотрению по существу уголовного дела, потерпевшая по его делу Мария Артемова "ни в чем не нуждается".

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"Признаю вину в полном объеме, искренне раскаиваюсь. Буду продолжать оказывать ей материальную помощь. Сейчас она ни в чем не нуждается", - сказал блогер. Перед заседанием он заявил журналистам, что морально готов к приговору.

Сотрудница Госдумы Мария Артемова попросила рассмотреть уголовное дело в ее отсутствие из-за заболевания ковидом. Как ожидается, в суде будут допрошены потерпевшие, свидетели и исследованы другие доказательства по уголовному делу.