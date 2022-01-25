Суд приостановил работу двух газовых АЗС в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Суд приостановил деятельность двух АГЗС в городе Бердске в Новосибирской области на 90 дней. Выявленные нарушения могли привести к угрозе жизни и здоровью людей, сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

"Суд назначил ООО "Газойл" и ЗАО "Сибцентрлайн" наказание в виде административного приостановления деятельности опасных производственных объектов на срок 90 суток", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, сотрудники прокуратуры и Ростехнадзора в ходе проверок не обнаружили на АГЗС сведений о проведении техобслуживания оборудования.

Ранее сообщалось, что 16 января в Новосибирске произошло возгорание цистерны с бензином. К моменту прибытия пожарных цистерна уже была полностью охвачена огнем, существовала угроза распространения огня, рядом с загоревшейся цистерной находятся станция технического обслуживания и частный дом. Площадь возгорания составила 200 кв. м, пострадал один человек. 17 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил работникам администрации города совместно с МЧС и МВД провести внеплановые проверки нелегальных автозаправок.